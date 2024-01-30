Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Инсайдер Digital Chat Station сообщил новые подробности о iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max получит топовый датчик камеры Sony

реклама

Digital Chat Station, прибегая к информации от надежных источников в отрасли, представил детализированный обзор о характеристиках грядущего iPhone 16 Pro Max. Ключевым аспектом новинки от Apple станет переосмысленный модуль камеры, оснащенный передовым 48-мегапиксельным датчиком изображения IMX903 от Sony. Уникальной особенностью этого сенсора является система двойного преобразования коэффициента усиления (DCG), предназначенная для радикального улучшения качества фото и видео, а также для снижения уровня цифрового шума.

реклама

По словам источника, новый сенсор будет обладать оптическим форматом 1/1,14 дюйма, что представляет собой увеличение на 11% по сравнению с предыдущей моделью, а именно iPhone 15 Pro Max. Значительный интерес вызывает применение 14-битного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), обеспечивающего более точный и детальный переход аналогового сигнала в цифровой поток. Это должно расширить цветовую гамму и повысить качество фотографий, особенно в условиях недостаточного освещения.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этого, есть предположения о внедрении перископического объектива в новый флагман, хотя конкретные характеристики этого элемента пока остаются неизвестными. Официальная презентация серии iPhone 16 запланирована на октябрь текущего года, что поддерживает ожидание поклонников Apple в области мобильной фотографии.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
3
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
2
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
3
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
3
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
33
Джеймс Уэбб обнаружил десятки черных дыр, возраст которых сопоставим с возрастом Вселенной
+
Bloomberg: КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
3
Новый мост через реку Селенга построят в 2027 году
+
Квантовый компьютер Академии Синика мощностью 5 кубитов теперь доступен онлайн
1
Microsoft представит аналог Xbox контроллера DualSense
+

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
83
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
86
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
7
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
86
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
+
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
1
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
9
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
14
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
3
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
1

Сейчас обсуждают

palkovvodec
00:57
пущай яндекс маркет долю наращивает за счёт оборзевшего вилдбериса, у них всё норм, проверял
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
MoKotik
00:50
А когда у них память умирала?
Смартфон Xiaomi 15 проходит внутреннее тестирование с Snapdragon 8 Gen 4
Mur
00:49
М-Ь-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-Я-СО!!!
Зеленский: число украинских военнослужащих превышает 800 000 человек
Sash33
00:47
О чём спор, болезные, кого из вас семейка китайских мошенников меньше обманула?
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
lesik78
00:38
Вам ответили из Ирана: "иди в жопу, проверили, не канает"
Выпущена первая материнская плата GM7-2602-02 полностью китайского производства
lesik78
00:37
Кто возбухал, что ростех задорого продает?
Выпущена первая материнская плата GM7-2602-02 полностью китайского производства
Max Selten
00:36
Абсолютно любые, если с Ютуба, рисуют больше чем есть у меня. Скорее всего, из-за наличия pci 4 (у меня 3). Да мне это в целом не надо, я же вижу что она мне выдает прямо сейчас)
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
mukmsk
00:34
Гадание на кофейной гуще с выводами из ничего.
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
Никита Никитенко
00:32
Абсолютно любой тест, где написанны: "RTX 4060", "1080P" и "Max Settings" вместе. Или тебе конкретные ссылки предоставить?
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Boris Kopyltsov
00:29
Для синхронизации BitcoinCore требуется: 1)1Гбит/с интернет канал 2)процессор, не ниже i7-8700/r7-1700, или выше. 3)Raid-0 NVME SSD Gen5 Прошу обратить внимание на 3-ий пункт.
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем