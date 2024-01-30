iPhone 16 Pro Max получит топовый датчик камеры Sony

Digital Chat Station, прибегая к информации от надежных источников в отрасли, представил детализированный обзор о характеристиках грядущего iPhone 16 Pro Max. Ключевым аспектом новинки от Apple станет переосмысленный модуль камеры, оснащенный передовым 48-мегапиксельным датчиком изображения IMX903 от Sony. Уникальной особенностью этого сенсора является система двойного преобразования коэффициента усиления (DCG), предназначенная для радикального улучшения качества фото и видео, а также для снижения уровня цифрового шума.

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По словам источника, новый сенсор будет обладать оптическим форматом 1/1,14 дюйма, что представляет собой увеличение на 11% по сравнению с предыдущей моделью, а именно iPhone 15 Pro Max. Значительный интерес вызывает применение 14-битного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), обеспечивающего более точный и детальный переход аналогового сигнала в цифровой поток. Это должно расширить цветовую гамму и повысить качество фотографий, особенно в условиях недостаточного освещения.

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Помимо этого, есть предположения о внедрении перископического объектива в новый флагман, хотя конкретные характеристики этого элемента пока остаются неизвестными. Официальная презентация серии iPhone 16 запланирована на октябрь текущего года, что поддерживает ожидание поклонников Apple в области мобильной фотографии.