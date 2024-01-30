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Nata15
Samsung Galaxy S23 FE не прошел тест автономности DxOMark
Специалисты DxOMark протестировали «фанатскую» версию Galaxy S23, оценив его автономность, энергоэффективность и скорость зарядки

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Эксперты компании DxOMark провели тщательное тестирование "фанатской" версии смартфона Samsung Galaxy S23, оценив его производительность в ключевых критериях: автономность, энергоэффективность и скорость зарядки. Несмотря на свою принадлежность к престижной флагманской линейке, устройство продемонстрировало неудовлетворительные результаты в каждом из этих аспектов.

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Технические характеристики Samsung Galaxy S23 FE:

- Батарея: 4500 мАч, совместимость с 25-ваттным блоком питания.

- Дисплей: 6,4-дюймовый OLED с разрешением 1080x2340 пикселей, обладающий частотой обновления 120 Гц.

- Процессор: Exynos 2200, снабженный 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Время полной зарядки смартфона при использовании стандартного блока питания мощностью 25 Вт составляет 1 час 33 минуты.

Позитивные моменты:

  - Эффективная беспроводная зарядка: 100% заряда за 2 часа.

  - Оптимальная производительность проводной зарядки.

  - Минимальное потребление энергии проводным зарядным устройством после завершения процесса.

Отрицательные аспекты:

  - Недостаточная автономность в большинстве сценариев использования.

  - Слабая стойкость уровня заряда после всего 5-минутного зарядного цикла (3 часа 17 минут).

  - Низкая эффективность энергопотребления при беспроводной зарядке.

  - Неудовлетворительная точность индикатора заряда батареи (фактически 16%, при отображении 20%).

Обобщенные результаты тестов:

- Суммарный балл: 101.

- Рейтинг автономности DxOMark: 131-е место.

- Позиционирование в своем ценовом сегменте: 26-е место.

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Эти выводы подчеркивают ограничения Samsung Galaxy S23 FE по сравнению с высокими ожиданиями, присущими флагманским устройствам этой марки.

#новости #техника
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