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Эксперты компании DxOMark провели тщательное тестирование "фанатской" версии смартфона Samsung Galaxy S23, оценив его производительность в ключевых критериях: автономность, энергоэффективность и скорость зарядки. Несмотря на свою принадлежность к престижной флагманской линейке, устройство продемонстрировало неудовлетворительные результаты в каждом из этих аспектов.
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Технические характеристики Samsung Galaxy S23 FE:
- Батарея: 4500 мАч, совместимость с 25-ваттным блоком питания.
- Дисплей: 6,4-дюймовый OLED с разрешением 1080x2340 пикселей, обладающий частотой обновления 120 Гц.
- Процессор: Exynos 2200, снабженный 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Время полной зарядки смартфона при использовании стандартного блока питания мощностью 25 Вт составляет 1 час 33 минуты.
Позитивные моменты:
- Эффективная беспроводная зарядка: 100% заряда за 2 часа.
- Оптимальная производительность проводной зарядки.
- Минимальное потребление энергии проводным зарядным устройством после завершения процесса.
Отрицательные аспекты:
- Недостаточная автономность в большинстве сценариев использования.
- Слабая стойкость уровня заряда после всего 5-минутного зарядного цикла (3 часа 17 минут).
- Низкая эффективность энергопотребления при беспроводной зарядке.
- Неудовлетворительная точность индикатора заряда батареи (фактически 16%, при отображении 20%).
Обобщенные результаты тестов:
- Суммарный балл: 101.
- Рейтинг автономности DxOMark: 131-е место.
- Позиционирование в своем ценовом сегменте: 26-е место.
Эти выводы подчеркивают ограничения Samsung Galaxy S23 FE по сравнению с высокими ожиданиями, присущими флагманским устройствам этой марки.