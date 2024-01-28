Компания Google в тестовом режиме запустила несколько новых функций для браузера Chrome. Все они используют ИИ-алгоритмы, но не связаны с поиском в интернете — их задачей стало улучшение пользовательского опыта в самых разных повседневных сценариях

В Google Chrome внедрили несколько инновационных функций, использующих искусственный интеллект для улучшения пользовательского опыта. Одним из обновлений стала функция "Организатор вкладок", позволяющая браузеру автоматически группировать вкладки с схожим содержанием. Просто кликнув правой кнопкой мыши по вкладке и выбрав "Организовать похожие вкладки", пользователь может с легкостью структурировать свою рабочую область.

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Освежение затронуло также магазин тем Chrome. Теперь пользователи могут выбрать изображение, стиль, цвет и другие параметры, получив уникальную тему, созданную с использованием той же модели преобразования текста в изображение, что и в генеративных обоях Android.

Другим важным дополнением стала функция "Помоги мне написать", работающая в любом текстовом поле на веб-сайтах. ИИ задает вопрос о необходимости написания, после чего создает черновик. Эта функция может быть полезной в разнообразных сценариях, начиная от написания обзоров и заканчивая составлением электронных писем.

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Доступность указанных новшеств зависит от региона, однако, согласно блогу Google, в ближайшем будущем пользователи могут ожидать еще более существенных обновлений в функциональности браузера.