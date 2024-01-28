Вслед за выходом смартфонов Note 13 на международный рынок Redmi выпустит их лимитированную версию — Note 13 Pro 2024 New Year Edition

Redmi радует своих поклонников новым великолепным выпуском – Redmi Note 13 Pro 2024 New Year Edition, представляющим собой яркую интерпретацию культового смартфона, специально созданную к празднованию Китайского Нового года. Устройство восхищает сочетанием красного цвета, символизирующего процветание и радость, с элегантными чёрными вставками модуля основной камеры и рамки корпуса.

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Эксклюзивная упаковка, украшенная ярким рисунком, дополняет визуальный облик смартфона, выделяя эту версию из числа остальных. Технические характеристики устройства остаются на высшем уровне, включая 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2712x1220 пикселей, частоту 120 Гц и надёжную защиту Corning Gorilla Glass Victus. Сердцем устройства является чип Snapdragon 7s Gen 2.

Функциональные особенности смартфона впечатляют: тыльная камера 200 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а фронтальная камера – 16 Мп, обеспечивают выдающиеся возможности в сфере фотографии. Аккумулятор емкостью 5100 мАч, поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и защита по стандарту IP54 делают этот гаджет непревзойдённым в своем классе.

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Хотя стоимость Redmi Note 13 Pro 2024 New Year Edition пока остается тайной, ожидается, что смартфон поступит в продажу в феврале этого года, принося с собой не только передовые технологии, но и неповторимую атмосферу праздника.