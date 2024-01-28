Motorola расширила линейку доступных смартфонов G, выпустив две новые модели: G04 и G24

Motorola активно расширяет свой ассортимент доступных смартфонов, внедряя два последних дополнения - G04 и G24. Несмотря на их бюджетную стоимость, эти модели предлагают впечатляющие технологические характеристики, что делает их привлекательными для разнообразных потребителей.

реклама

G24 выделяется 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и уникальной частотой обновления в 90 Гц. За эффективную производительность отвечает чип MediaTek Helio G85, спаренный с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, расширяемого до 1 ТБ. Основной акцент сделан на двойной тыльной камере, включающей 50-мегапиксельный основной датчик, с поддержкой технологии Quad Pixel, а также 2-мегапиксельный макросенсор и LED-вспышка. Фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп.

Следует также отметить емкий аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 15 Вт, наличие бокового сканера отпечатков пальцев и защиты от воды и пыли по стандарту IP52. Качественное воспроизведение звука обеспечивают стереодинамики с технологией Dolby Atmos. Операционная система - Android 14 с интерфейсом My UX. Смартфон предлагается в нескольких цветах: чёрном, зелёном, розовом и тёмно-синем. Стоимость Motorola G24 начинается от 129 евро.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

G04, с меньшими размерами, оснащен чипом Unisoc T606 и 64 ГБ внутренней памяти, обеспечивая стабильную производительность. В отличие от G24, G04 предлагает одиночную основную камеру на 16 Мп и фронтальную на 5 Мп. Емкость аккумулятора также внушительна, с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Остальные технические характеристики соответствуют старшей модели, делая Motorola G04 привлекательным выбором для бюджетного сегмента рынка. Цена на G04 начинается от 119 евро.