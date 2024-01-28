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В последнем научном открытии, ученые из престижного Университета Цинхуа в Китае представили новую жидкометаллическую оперативную память, получившую название FlexRAM, что является важным этапом в разработке гибкой электроники и передовых имплантов.
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Этот инновационный подход базируется на использовании расплавленного металла галлия, аккуратно встроенного в эластичный биополимер Ecoflex. Значительное внимание уделяется процессу передачи электрических импульсов, их окислению или восстановлению металла, что обеспечивает плавное переключение между состояниями высокого и низкого сопротивления, соответствующими битам 1 и 0 в бинарной системе.
Экспериментальный прототип FlexRAM включает 8 независимых 1-битных ячеек с общим объемом 1 байт. Особенностью стало умение памяти сохранять информацию до 12 часов без подачи питания. Прошедшие испытания показали, что память устойчива к более чем 3500 циклам записи. Несмотря на это, ученые продолжают совершенствовать технологию, стремясь уменьшить размеры капель металла до нанометрового масштаба для повышения плотности памяти.
Это научное достижение открывает новые горизонты для разнообразных областей применения, включая разработку гибких роботов, способных динамично изменять форму, инновационных интерфейсов мозг-компьютер и эффективных имплантатов для носимой и внутренней электроники.