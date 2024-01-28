По словам создателей, это очередной важный шаг на пути к созданию действительно гибкой электроники и имплантов нового поколения

В последнем научном открытии, ученые из престижного Университета Цинхуа в Китае представили новую жидкометаллическую оперативную память, получившую название FlexRAM, что является важным этапом в разработке гибкой электроники и передовых имплантов.

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Этот инновационный подход базируется на использовании расплавленного металла галлия, аккуратно встроенного в эластичный биополимер Ecoflex. Значительное внимание уделяется процессу передачи электрических импульсов, их окислению или восстановлению металла, что обеспечивает плавное переключение между состояниями высокого и низкого сопротивления, соответствующими битам 1 и 0 в бинарной системе.

Экспериментальный прототип FlexRAM включает 8 независимых 1-битных ячеек с общим объемом 1 байт. Особенностью стало умение памяти сохранять информацию до 12 часов без подачи питания. Прошедшие испытания показали, что память устойчива к более чем 3500 циклам записи. Несмотря на это, ученые продолжают совершенствовать технологию, стремясь уменьшить размеры капель металла до нанометрового масштаба для повышения плотности памяти.

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Это научное достижение открывает новые горизонты для разнообразных областей применения, включая разработку гибких роботов, способных динамично изменять форму, инновационных интерфейсов мозг-компьютер и эффективных имплантатов для носимой и внутренней электроники.