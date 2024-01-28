Tesla выпустила бета-версию крупного обновления (v12) фирменной технологии автономного вождения FSD

В свежем обновлении, Tesla представила бета-версию крупного обновления FSD (версия 12) для своей технологии автономного вождения. Новинка внедряет "сквозные нейронные сети", которые теперь берут на себя управление автопилотом. В отличие от предыдущего программированного кода, используемого Tesla, FSD v12 оперирует нейронной сетью, обученной на миллионах видеозаписей. Этот инновационный подход позволил значительно сократить код, убрав более 300 тысяч строк кода C++.

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Интересно, что компания изначально обещала, что Full Self-Driving будет полагаться на искусственный интеллект при управлении транспортным средством, и, наконец, более чем через 7 лет с момента первого релиза, данная функция стала реальностью. Это обновление в настоящее время проходит тестирование у ограниченного числа пользователей, что позволяет Tesla оценить эффективность перед полным релизом.

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По отзывам пользователей, FSD v12 в различных сценариях проявляет себя более плавно и естественно, однако в некоторых ситуациях автопилот может демонстрировать менее эффективное поведение по сравнению с предыдущими версиями. Вероятно, нейронным сетям потребуется некоторое время для адаптации и дополнительного самообучения, подчеркивая постоянную динамику и совершенствование технологии.