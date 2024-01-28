Бренд Motorola обнародовал список фирменных устройств, которые гарантированно получат актуальную версию мобильной операционной системы. Он включает более 15 наименований — от классических моноблоков G-серии до раскладушек Razr

Motorola представила свежий перечень своих устройств, которые будут обеспечены обновлениями до последних версий мобильной операционной системы. В этот список включено более 15 моделей, охватывающих разнообразные категории, от классических моноблоков G-серии до элегантных раскладушек Razr.

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Среди выделяющихся устройств в списке фигурируют такие модели, как Motorola Razr 40/40 Ultra/Razr 2022, Motorola Edge 40/40 Pro/40 Neo, а также Motorola Edge 30/30 Neo/30 Fusion. Несколько моделей G-серии, включая G84 5G, G73 5G, G54 5G, G53 5G, G23 и G14, также входят в перечень гарантированных обновлений.

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Важно отметить, что список дополнился устройством Lenovo ThinkPhone. Этот шаг также сопровождается подробными ожиданиями по обновлениям для разных категорий устройств. Например, модели среднего класса, вроде Motorola G54 5G, как правило, ограничиваются одним номерным обновлением Android, в то время как аппараты бизнес-класса, такие как модели серии ThinkPhone, могут рассчитывать на три крупных апдейта и целых четыре года общей программной поддержки.