Казалось бы, после выпуска Steam Deck компания Valve будет всячески продвигать Linux-версию своего магазина игр. Но в случае с популярным дистрибутивом Ubuntu всё оказалось не так гладко

После успешного выпуска Steam Deck, Valve столкнулась с техническими проблемами на платформе Ubuntu, связанными с использованием Snap по умолчанию. Разработчик Valve, Тимоти Бессет, выразил обеспокоенность увеличившимся числом сообщений об ошибках, вызванных неофициальной переупаковкой клиента Steam Canonical через Snap. Отмечается, что пользователи активно направляют свои отчеты об ошибках в Valve, вместо обращения к разработчикам дистрибутива.

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В своем официальном заявлении представитель Valve рекомендует пользователям устанавливать Steam на Debian и аналогичные операционные системы с использованием официального файла DEB, следуя предоставленным инструкциям, чтобы избежать возможных технических неполадок, связанных с Snap. В дополнение к этому, он предложил рассмотреть версию Flatpak, если DEB не подходит по каким-то причинам.

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Кроме того, в случае ухудшения ситуации, Valve оставляет за собой право внедрить во все Snap-версии Steam всплывающее окно, предупреждающее пользователей о возможном запуске неофициальной версии. Это подчеркивает важность использования официальных методов установки для обеспечения стабильной работы клиента Steam на различных дистрибутивах Linux.