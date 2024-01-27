Разработчик под ником NTDEV задался целью создать самую «лёгкую» версию Windows 11. И ему это удалось — даже при уменьшении размера образа системы до 100 МБ модифицированная ОС оказалась работоспособной — хоть и с рядом оговорок

В совершенно уникальном эксперименте разработчик с псевдонимом NTDEV достиг поразительных результатов, создав "легкую" версию операционной системы Windows 11. Ему удалось уменьшить размер образа системы до невероятных 100 МБ, несмотря на ряд ограничений, вызванных отказом от графического интерфейса.

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Эта неофициальная сборка, получившая название NT-DOS, функционирует исключительно в текстовом режиме, вдохновляясь концепцией MinWin, разработанной Microsoft в эпоху Windows Vista. Разработчик привнес в свой проект минимализм и эффективность, что привело к созданию образа Windows 11 размером менее 100 МБ.

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После установки NT-DOS система занимает всего 1,9 ГБ на системном диске, сохраняя при этом функциональность многозадачности. На данный момент данная сборка не доступна для загрузки, поскольку NTDEV признался, что занимался ею "просто от скуки". Подписчики в комментариях высказали интерес к возможности создания подобной легкой сборки для macOS, однако ответ на этот запрос остается пока неизвестным.