Компания STMicroelectronics раскрыла подробности о сенсоре камеры Big Sky, которая была создана для записи контента под гигантский 4D-экран MSG Sphere

STMicroelectronics представила новый сенсор камеры Big Sky, разработанный специально для записи контента под гигантским 4D-экраном MSG Sphere. Размеры этого сенсора составляют 8,31x9,92 см, а размер пикселя утончен до 4,3 мкм. Важно отметить, что матрица имеет разрешение 316 мегапикселей, и несмотря на его внушительный характер, потребление энергии сенсора ограничивается 23 Вт.

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Специально спроектированная для сферического экрана в Лас-Вегасе, камера Big Sky оборудована кастомным объективом. Она способна записывать видео со скоростью до 120 кадров в секунду, но стоит отметить, что размер одной секунды видео достигает 60 ГБ. В связи с этим, камера требует использования высокоскоростных накопителей через оптические интерфейсы.





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Необходимо также учитывать, что разрешение Big Sky, хоть и внушительное, не установило новый рекорд. Например, камера орбитального телескопа «Сюньтянь» обладает разрешением в 2500 мегапикселей.