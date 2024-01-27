Компания Caviar представила несколько модифицированных версий смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra, объединённых в коллекцию Era of Dragon

Компания Caviar представила коллекцию Era of Dragon, включающую роскошные модификации Samsung Galaxy S24 Ultra. Эти смартфоны отличаются не только уникальным дизайном, но и использованием высококачественных материалов, таких как золото, титан и PVD-покрытие.

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Самая элитная модификация, названная "Yong" и стоимостью от 980 000 рублей, представляет собой настоящее произведение искусства. Ее корпус изготовлен из титана с чёрным PVD-покрытием, а на задней крышке выгравирован дракон, покрытый 24-каратным золотом. Эффект дополняют декоративные элементы в виде часов, созвездия из бриллиантов и зодиакального круга.

Модель "Овен" имеет корпус из авиационного титана с PVD-покрытием и внутреннюю часть с панно, украшенным 24 рубинами, созвездием Овна из серебра и шести кристаллами Swarowski. Добавление фрагментов метеоритов придает ей особый характер. Цена за версию на 256 ГБ составляет от 594 000 рублей.

Модификация "Рыбы" также выполнена из титана с PVD-покрытием, а ее панно с зодиакальным кругом украшено 24 сапфирами. Каждый смартфон становится уникальным благодаря различным фрагментам метеорита, добавленным в дизайн. Цена гаджета начинается от 604 000 рублей для версии на 256 ГБ.

Модель "Водолей" выделяется панно, украшенным 24 кристаллами Сваровски и серебром, а в центре размещено созвездие Водолея. Титановый корпус с PVD-покрытием и использование осколков метеорита добавляют шарма. Цена за версию на 256 ГБ составляет 579 000 рублей.

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Смартфон Galaxy S24 Ultra в версии "Телец" привлекает внимание панно с 24 цирконами и изображением созвездия Тельца, установленными в титановом корпусе с PVD-покрытием. Цена наиболее доступной версии на 256 ГБ начинается от 589 000 рублей. Каждый из этих гаджетов является уникальным произведением искусства, подчеркивая внимание к деталям и индивидуальному подходу в создании коллекции Era of Dragon.