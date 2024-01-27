Благодарить за труд надо компанию Mechanics VoiceOver, которая работала над текстом и озвучкой много месяцев

Относительно небольшие студии, специализирующиеся на локализации игр, сталкиваются с рядом трудностей, поскольку далеко не каждая новинка в наше время получает полноценный дубляж. Тем не менее, несмотря на это, локализаторы-энтузиасты активно берутся за проверенные временем тайтлы.

реклама

Недавно был выпущен долгожданный релиз полной русской версии оригинальной игры God of War, вышедшей на PlayStation 2 в 2005 году. Этот момент стал возможным благодаря усилиям компании Mechanics VoiceOver, которая вложила много месяцев в работу над текстом и озвучкой. Результаты труда доступны для оценки через видео, где представлены все персонажи с их новыми голосами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особенность заключается в том, что локализация призвана обеспечить полный перевод кровавого слэшера для версии игры, выпущенной на PlayStation 3. Учитывая, что боевика Santa Monica Studio нет на ПК, геймерам без консолей приходится обращаться к эмулятору RPCS3 и устанавливать патч с переводом на эту версию.