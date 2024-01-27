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Nata15
Завершились съёмки продолжения «Мортал Комбат»
Экранизаций видеоигр развелось так много, что и недели не обходится без новостей о фильме по мотивам какого-нибудь известного бренда. На сей раз повод для радости появился у поклонников файтинга Mortal Kombat и фильма 2021-го года в частности

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В Австралии завершились успешные съемки фильма «Мортал Комбат 2», которые изначально были приостановлены из-за забастовок в Голливуде, ставших временным препятствием на пути создания проекта. Это событие приветствовали многочисленные поклонники франшизы, с нетерпением ожидавшие новостей.

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Актер Льюис Тан, исполнивший роль Коула в фильме, поделился моментами с вечеринки, организованной в честь завершения этапа съемок, на фотографиях ему компанию составил Мартин Форд, представивший образ Шао Кана.

Несмотря на позитивное завершение съемок, следует отметить, что премьера фильма будет лишь в далеком будущем. Продюсер ленты, Тодд Гарнер, подчеркнул, что команде предстоит еще много трудной работы, и публике нужно подождать даже выхода первого трейлера.

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Режиссером второй части стал Саймон Маккуойд, вернувшийся после успешного режиссерского опыта в первом фильме. Сценарий для продолжения написал Джереми Слейтер, шоураннер сериала «Лунный рыцарь».

#новости #техника
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