Он подойдёт представителям старшего поколения, чтобы познакомить их с современными технологиями и обезопасить себя в интернете

На образовательной платформе "Яндекс Практикум" появился новый бесплатный курс, предназначенный для людей старшего поколения и нацеленный на более глубокое освоение цифрового мира. Названный "Цифровая грамотность и безопасность в интернете", этот курс разработан с учетом потребностей пользователей в освоении компьютеров, технологий искусственного интеллекта, а также в повышении уровня безопасности в сети.

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Участники курса начинают свое обучение с прохождения теста, предназначенного для оценки уровня их цифровых навыков. Затем предлагается выбрать один из четырех разделов обучения. Первый раздел знакомит с основами работы компьютера, управлением файлами и использованием приложений. Следующие этапы обучения охватывают безопасный поиск и проверку информации в интернете, а также эффективное взаимодействие с онлайн-сервисами.

Особое внимание уделено вопросам безопасности в сети: участники изучают методы защиты своих устройств от вирусов, создания надежных паролей и основ цифровой гигиены. Курс также включает раздел, посвященный продвинутым темам, таким как использование облачных хранилищ, нейросетей и искусственного интеллекта.

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Имеющиеся знания закрепляются через практические занятия и реальные примеры, что делает процесс обучения более интерактивным и применимым к реальной жизни.