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Lenovo удивляет рынок электроники новым планшетом Tab K11, предназначенным для эстетов и ценителей качественного мультимедиа. Устройство, всего 7,2 мм толщиной, поражает взгляд 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей, создавая впечатляющий визуальный опыт.
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Приводит в движение планшет мощный процессор MediaTek Helio G88, сопровождаемый 4 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 64 ГБ, который легко расширяется при помощи карт microSD. С четырьмя динамиками, настроенными по технологии Dolby Atmos, звуковой опыт достигает новых высот.
Опция использования стилуса Lenovo Tab Pen Plus дополняет многогранный функционал устройства. Камера на 8 Мп и батарея емкостью 7040 мАч обеспечивают возможности для творчества и мобильной продуктивности.
Планшет представлен в двух вариантах: с поддержкой LTE для полной свободы передвижения и Wi-Fi-версией для домашнего комфорта. Официальная цена этой инновационной модели остается тайной, добавляя ожиданиям дополнительный элемент интриги.