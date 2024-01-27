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Nata15
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
Средневековая стратегия Manor Lords внезапно стала одним из самых ожидаемых релизов года

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Грэк Стычень, единственный разработчик Manor Lords, выразил своё удивление от неожиданного интереса к своей средневековой стратегии, которая ещё не вышла на рынок. При анонсе проекта в 2020 году он не рассчитывал на столь выдающийся успех до релиза. На данный момент количество пользователей, добавивших игру в список желаемого на платформе Steam, превысило два миллиона, таким образом поместив её в пятерку наиболее ожидаемых проектов.

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Интересным нюансом стало пари между Стыченем и его девушкой. Она, утверждая, что проект обречен на провал, предполагала всего лишь семь тысяч вишлистов. В то время как сам Стычен рассчитывал на 14 тысяч. По иронии судьбы, оба они проиграли свою ставку, хотя разработчик оказался ближе к реальному числу.


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Напомним, что Manor Lords поступит в ранний доступ 26 апреля 2024 года. Игра сможет погрузить игроков в атмосферу средневековья, предоставив возможность превратить небольшую деревушку в процветающий мегаполис, объединяя строительство и управление в одном увлекательном геймплейном опыте.

#новости #техника
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