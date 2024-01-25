Игра привлекает так много геймеров, что даже самые именитые соперники не могут с ней тягаться

Fortnite продолжает удивлять своей популярностью, подтвержденной анализом данных от Ampere Analysis. Начиная с ноября 2023 года, игра вырывается вперед, опережая в онлайн-активности таких гигантов, как новая Call of Duty, Roblox, EA Sports FC 24 и даже GTA V с Online. Резкое увеличение аудитории в ноябре-декабре прошлого года на консолях свидетельствует о том, что "королевская битва" от Epic Games завоевала сердца более 100 миллионов игроков.

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Этот взлет популярности можно объяснить успешным выпуском сезона "Как раньше" в ноябре, который восстановил классическую карту с улучшенным геймплеем. В декабре сотрудничество с LEGO для нового режима добавило интереса к игре, придавая ему даже большую популярность, чем обычные матчи.

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Этот динамичный рост свидетельствует о том, что Fortnite не просто игра, а феномен, продолжающий завоевывать игровое сообщество и устанавливать новые стандарты в индустрии развлечений.