реклама
На конференции Bloomberg в Сингапуре Джеффри Катценберг, глава DreamWorks Animation SKG, раскрыл свое видение будущего анимации, предсказывая внедрение искусственного интеллекта в отрасль. В своем выступлении он сравнил влияние ИИ с технологическими переменами прошлого, такими как появление видеокамер и печатных станков.
реклама
Катценберг утверждает, что до 90% традиционных рабочих мест художников-аниматоров могут быть автоматизированы, но вместе с тем высказывает уверенность в том, что это не означает кризиса в отрасли. Он подчеркивает, что, как и в прошлом, технологические изменения откроют новые горизонты для креативных специалистов.
Ключевой момент прогноза – ИИ не только ускорит производство, но и позволит аниматорам сосредотачиваться на творчестве, в то время как нейросети берут на себя рутинные задачи. Катценберг призывает профессионалов готовиться к перепрофилированию, утверждая, что те, кто готов к адаптации, найдут новые возможности в эволюционирующей индустрии.