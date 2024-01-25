Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Корейская компания Ruah Lab представила компактную систему анализа дыхания WeRAS
Корейский стартап Ruah Lab презентовал инновационное устройство анализа дыхания WeRAS, которое можно использовать для отслеживания сна и других параметров, основанных на дыхательных сигналах

реклама

Корейская компания Ruah Lab представила инновационное устройство под названием WeRAS, предназначенное для анализа дыхательных сигналов с целью отслеживания параметров сна и других физиологических показателей. Устройство, представляющее собой компактную маску, оснащено чувствительной системой измерения воздушного потока и датчиком движения. Это позволяет пользователям комфортно использовать WeRAS во время сна в домашних условиях, а затем анализировать данные, хранящиеся в облачном хранилище.

реклама

Одной из ключевых особенностей WeRAS является выявление патологических факторов в дыхании, что предоставляет пользователям информацию о состоянии здоровья. Устройство обеспечивает оперативное уведомление о выявленных аномалиях, способствуя более эффективной разработке стратегий для поддержания и улучшения здоровья.

Кроме того, WeRAS отличается компактностью и минималистичным дизайном, что делает его удобным в использовании. Аккумулятор обеспечивает непрерывную работу устройства в течение 8-10 часов, а зарядка осуществляется через порт USB Type-C, что обеспечивает удобство в повседневном использовании.

Компания также рассматривает перспективу добавления новых датчиков, включая измерение уровня кислорода в крови и анализ звукового окружения. В дополнение к основным функциям анализа дыхания, Ruah Lab исследует возможные другие сценарии использования, такие как йога или медитация, что расширит потенциал применения устройства WeRAS.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящее время прототипы WeRAS проходят успешные испытания в Корее, что свидетельствует о потенциале данной технологии в области мониторинга здоровья и сна.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
2
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
2
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
5
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
2
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
1
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
5
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
+
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
8
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
3

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
8
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
73
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
48
Крышка от процессора в новом качестве
9
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
3
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
6
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+

Сейчас обсуждают

Red Red
17:24
Теперь у меня есть стойкое ощущение что чумба по основному роду деятельности, один из этих сисадминов что пишут живу рядом прийду быстро, плюс по ходу держит лавочку в подвале, где барыжит старыми ком...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Eisbrecher
17:20
Спасибо! Попробую.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
daem0ns
17:19
молодец. хорошо похрюкал. возьми, похрумкай
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
VL86f
17:18
1) выключить из автозагрузки центр приложений и центр обновлений. 2) настроить apt так, чтобы он не трогал драйвер.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
fint1982
17:17
а что есть аналогичного у китайцев?
Naver News: Глава Samsung считает серию Galaxy S24 разочаровывающей
daem0ns
17:15
эй ципсошник, сходи купи новую табуретку, в этой от твоего пылающего пукана прогорела большая дырка ЗЫ сколько же у этих дебилов в башке всякого дерьма, которое им вставляли в моск последние 20 лет....
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Eisbrecher
17:14
Смотрел. С недавних пор конкретно в диспетчере драйверов он мне вообще ничего делать не дает - все опции недоступны. Меня, в принципе, это не особо трогает, я все равно работаю через терминал. Меня тр...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Иван Бородин
17:14
Бред!!! Трасировка лучей у АМД уже давно на уровне! И не уступает нвидия! Так же как и FSR неуступает DLSS
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
jsth
17:13
"В результате свыше 60% домохозяйств не могут позволить себе приобретение нового автомобиля, даже более дешёвых вроде Toyota Corolla и Nissan Versa. Среди одиноких людей 82% не зарабатывают $100000 в ...
Большинство американцев не могут позволить себе купить новый автомобиль
Kutuz
17:03
Понимаешь ли, клал я на ваши антисемитские и Zапутинские высеры, всё равно у вас, задротов, на что-то большее, чем вонь в комментах, ни ума, ни яичек не хватит))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем