Корейский стартап Ruah Lab презентовал инновационное устройство анализа дыхания WeRAS, которое можно использовать для отслеживания сна и других параметров, основанных на дыхательных сигналах

Корейская компания Ruah Lab представила инновационное устройство под названием WeRAS, предназначенное для анализа дыхательных сигналов с целью отслеживания параметров сна и других физиологических показателей. Устройство, представляющее собой компактную маску, оснащено чувствительной системой измерения воздушного потока и датчиком движения. Это позволяет пользователям комфортно использовать WeRAS во время сна в домашних условиях, а затем анализировать данные, хранящиеся в облачном хранилище.

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Одной из ключевых особенностей WeRAS является выявление патологических факторов в дыхании, что предоставляет пользователям информацию о состоянии здоровья. Устройство обеспечивает оперативное уведомление о выявленных аномалиях, способствуя более эффективной разработке стратегий для поддержания и улучшения здоровья.

Кроме того, WeRAS отличается компактностью и минималистичным дизайном, что делает его удобным в использовании. Аккумулятор обеспечивает непрерывную работу устройства в течение 8-10 часов, а зарядка осуществляется через порт USB Type-C, что обеспечивает удобство в повседневном использовании.

Компания также рассматривает перспективу добавления новых датчиков, включая измерение уровня кислорода в крови и анализ звукового окружения. В дополнение к основным функциям анализа дыхания, Ruah Lab исследует возможные другие сценарии использования, такие как йога или медитация, что расширит потенциал применения устройства WeRAS.

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В настоящее время прототипы WeRAS проходят успешные испытания в Корее, что свидетельствует о потенциале данной технологии в области мониторинга здоровья и сна.