Британские учёные из университета Глазго построили первый безопорный аутофагический ракетный двигатель Ouroborous-3, который использует тепло от сгорания для плавления пластикового фюзеляжа и применения его в качестве топлива

Британские исследователи из Университета Глазго успешно разработали новейший ракетный двигатель, получивший название Ouroborous-3. Этот инновационный безопорный двигатель применяет метод аутофагии, используя тепло от сгорания для плавления пластикового фюзеляжа и его превращения в дополнительное топливо. Этот прогрессивный подход не только повышает эффективность перевозки груза в космос, но также предоставляет перспективное решение проблемы космического мусора.

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Инженеры уделяют особое внимание минимизации балласта, внедряя пластиковые трубки из полиэтилена высокой плотности в качестве дополнительного топлива. Эти трубки сгорают совместно с основными топливами, такими как жидкий пропан и газообразный кислород. Ouroborous-3 стал значительным шагом в направлении более эффективного использования массы в космических миссиях.





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Один из соавторов проекта подчеркнул, что Ouroborous-3 сжигает приблизительно объем своей собственной конструктивной массы, что имеет важное значение для инженеров, борющихся за оптимизацию каждого килограмма полезного веса. В настоящее время исследователи активно работают над увеличением мощности этого инновационного двигателя, стремясь к дальнейшему улучшению и его более широкому внедрению в космической индустрии.