Его особенность в том, что крепится он на самой поверхности мозга с минимальными инвазивными вмешательствами

Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно разработали выдающийся нейроимплант, предназначенный для мониторинга активности глубоких структур мозга. Этот инновационный устройство, созданное с использованием тонкой, прозрачной и гибкой полимерной полосы, обладает уникальной возможностью крепления к поверхности мозга с минимальными инвазивными воздействиями.

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Спецификация этого имплантата включает в себя массив графеновых электродов, каждый из которых имеет диаметр 20 микрометров. Важным аспектом новаторского подхода является использование двойного слоя графена, легированного азотной кислотой, что приводит к устранению проблем, связанных с производительностью и воспалением.

Подробные эксперименты, проведенные на мышах, позволили исследователям получить информацию о двух типах нейронной активности: электрической и активности кальция, на глубине до 250 микрометров под поверхностью мозга. Используя двухфотонный микроскоп, команда смогла эффективно пропустить лазерный свет через имплантат.

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Следующим этапом исследования станет тщательное тестирование этой технологии на животных, что откроет перспективы для дальнейших разработок в области нейронауки и мозговых исследований.