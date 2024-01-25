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Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно разработали выдающийся нейроимплант, предназначенный для мониторинга активности глубоких структур мозга. Этот инновационный устройство, созданное с использованием тонкой, прозрачной и гибкой полимерной полосы, обладает уникальной возможностью крепления к поверхности мозга с минимальными инвазивными воздействиями.
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Спецификация этого имплантата включает в себя массив графеновых электродов, каждый из которых имеет диаметр 20 микрометров. Важным аспектом новаторского подхода является использование двойного слоя графена, легированного азотной кислотой, что приводит к устранению проблем, связанных с производительностью и воспалением.
Подробные эксперименты, проведенные на мышах, позволили исследователям получить информацию о двух типах нейронной активности: электрической и активности кальция, на глубине до 250 микрометров под поверхностью мозга. Используя двухфотонный микроскоп, команда смогла эффективно пропустить лазерный свет через имплантат.
Следующим этапом исследования станет тщательное тестирование этой технологии на животных, что откроет перспективы для дальнейших разработок в области нейронауки и мозговых исследований.