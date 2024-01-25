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Фанаты FromSoftware проявляют свою преданность и заинтересованность, выбирая нетрадиционные контроллеры. Один из стримеров, TiavioliGaming, решил пройти Elden Ring, используя скрипку в качестве управляющего устройства. Несмотря на собственные сомнения в своих навыках, стример вызывает восхищение зрителей своей способностью бродить по виртуальному миру и с легкостью справляться с боссами, играя на этом необычном инструменте.
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Elden Ring, выпущенная в феврале 2022 года, получила высокие оценки, а разработчики представили первое сюжетное дополнение под названием Shadow of the Erdtree. Несмотря на то, что точная дата релиза DLC неизвестна, в сети появились слухи о его возможном выходе в феврале 2024 года.