BioCharger не рассчитана на глобализацию, но явно пригодится посреди тайги с разрядившимися аккумуляторами, когда дрова в изобилии, а электричество взять неоткуда

Air Burners представила инновационную зарядную станцию BioCharger, работающую на основе сжигания древесных отходов для зарядки электромобилей и электроинструментов. Эта уникальная технология, не предназначенная для использования в глобальных масштабах, а ориентированная на использование в удаленных областях. Она привлекает внимание своей способностью использовать древесные ресурсы для получения энергии.

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Зарядные установки BioCharger обладают впечатляющими характеристиками, сокращая выброс вредных веществ в воздух на 90% и более. Это достигается благодаря инновационной технологии воздушной завесы, где циркулирующий воздух фактически выступает в роли фильтра, задерживая крупные частицы сажи и поддерживая их полное сгорание. Этот подход делает BioCharger не только источником энергии, но и эффективным средством снижения экологического воздействия.

Производительность BioCharger впечатляет, генерируя 480 кВтч энергии, с возможностью дополнительного повышения до 700 кВтч. За один час установка способна переработать от 6 до 8 тонн древесины, что делает ее перспективным вариантом для утилизации большого объема древесных отходов. В контексте проблемы масштабного сжигания древесины на открытых площадках, BioCharger может рассматриваться как интеллектуальное и ответственное решение для утилизации ресурсов.

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На данный момент BioCharger находится на этапе испытаний в сотрудничестве с прототипом 23-тонного гусеничного электрического экскаватора Volvo EC230. Несмотря на свою инновационность, стоимость BioCharger оценивается в значительные 1,7 миллиона долларов, что подчеркивает его ориентацию на рынок и потенциал внедрения в сферу устойчивой энергетики и утилизации ресурсов.