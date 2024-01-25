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Nata15
Игрок Diablo IV создал мощный билд друида, наносящего более триллиона единиц урона
Игроки в Diablo IV всё время спорят, какой класс в игре самый мощный, и собирают самые безумные билды, чтобы доказать свою правоту. Кажется, в этом споре нашёлся победитель

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Геймер под псевдонимом Rob2628 успешно продемонстрировал выдающиеся игровые навыки в Diablo IV, доведя мастерство своего друида до пика. Его персонаж способен наносить более трех триллионов единиц урона, охватывая обширные территории, за счет искусного применения билда Werewolf Shred, эффективно взаимодействующего с ядовитыми элементами, а также артефакта Aspect of the Blurred Beast. Обучающий  видеоролик на платформе YouTube предоставляет подробные инструкции по достижению подобных результатов.

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Эти тщательно выверенные стратегии обещают быть особенно актуальными в предстоящем сезоне, стартующем 23 января, когда Diablo IV обзаведется новыми подземельями с ловушками и механическими конструкциями, введет робота-помощника и предложит ряд других инноваций.

#новости #техника
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