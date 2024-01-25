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На выставке CES 2024 представлен инновационный бот-курьер от компании Mobinn, дочернего подразделения Hyundai, оснащенный уникальными колесами, способными изменять свою форму. Эта передовая технология не только обеспечивает боту-курьеру возможность преодоления бордюров и мелких препятствий, но также позволяет ему без труда перемещаться по лестницам.
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Mobinn, сознавая проблему отсутствия пандусов у входов в здания, решила активно справиться с этим ограничением, предоставляя своим роботам-курьерам возможность беспрепятственного преодоления лестниц. Интересно, что данное технологическое решение обходится без применения сложных систем приводов и шагающих конструкций, вместо этого используя инновационные колеса, способные гибко адаптироваться к различным поверхностям.
Основой этих уникальных колес является шарнирная рама, которая предотвращает избыточную деформацию. Каждое из четырех колес оборудовано собственным двигателем. Производитель также предусмотрел наклонную платформу, обеспечивая горизонтальное положение полезной нагрузки в любых условиях. Дополнительно, передняя пара дверей открывается, обеспечивая удобный доступ к содержимому внутри робота-курьера, будь то продукты или посылка.