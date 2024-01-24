Компания Chronus Robotics представила двухколёсную самобалансирующуюся коляску Kim-e с электрическим приводом

Chronus Robotics представила инновационную самобалансирующуюся коляску под названием Kim-e, оборудованную электрическим приводом. Это персональное транспортное средство выделяется возможностью пользователя принимать практически вертикальное положение, что преодолевает не только физические барьеры, но и психологические ограничения.

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Коляска Kim-e может использоваться в стандартном сидячем положении, но при необходимости активируется инновационный приводной механизм ножничного типа. Этот механизм поднимает сиденье и наклоняет его вперёд, поднимая пользователя так, чтобы его глаза были на уровне с окружающими. Для обеспечения безопасности используются прочные набедренные ремни, а управление механизмом подъёма осуществляется естественными движениями корпуса, освобождая руки пользователя.

Kim-e демонстрирует впечатляющие характеристики. Коляска способна преодолевать препятствия высотой до 5 см с использованием стандартных шин или 7 см с внедорожным комплектом. Она легко справляется с уклонами до 20 градусов. Встроенный амортизатор обеспечивает комфортное и плавное передвижение.

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С небольшим весом 38 кг, Kim-e легко транспортируется, вмещаясь в багажник автомобиля. Эта коляска рассчитана на пользователей весом от 40 до 90 кг. С разгоном до 20 км/ч и запасом хода 30 км, она представляет собой эффективное средство передвижения. Для полной зарядки штатной батареи требуется всего три часа, что является ещё одним плюсом данного транспортного средства. К сожалению, на данный момент цена этой инновационной коляски остается неопределенной.