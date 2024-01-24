Игрок в CS2 скрафтил расцветку «Поверхностная закалка» для AK-47 с паттерном #661

В игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) засветился феноменальный скин для AK-47, разработанный игроком в CS2. Этот уникальный скин, названный "Поверхностная закалка" с паттерном #661, привлекает внимание своим максимальным содержанием синего цвета. Оружие, находящееся в состоянии нового, также представляет собой первый в своем роде StatTrak-серийный экземпляр.

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Орудие, лишенное следов выстрелов, уже появилось на торговой площадке в Китае, вызывая интерес у трейдеров и коллекционеров. По начальным оценкам специалистов, его стоимость оценивается в диапазоне от $800 тыс. до $1 млн. Несмотря на отсутствие редких наклеек, способных повысить ценность, ожидается, что пресса и общественный резонанс окажут дополнительное воздействие на цену этого эксклюзивного скина.