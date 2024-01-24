Известный производитель велосипедных компонентов Shimano разработал систему подвески на базе искусственного интеллекта, которая адаптируется в режиме реального времени, обеспечивая идеальный баланс комфорта и контроля как на ровном шоссе, так и на каменистой тропе

Ведущий производитель велосипедных компонентов, Shimano, представил инновационную систему подвески, опирающуюся на передовые технологии искусственного интеллекта. Эта передовая технология, динамично реагируя в реальном времени, автоматически подстраивается для обеспечения оптимального сочетания комфорта и управляемости как на гладких дорогах, так и на неровных тропинках.

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Система включает в себя интеллектуальный экран, размещенный на руле, который предоставляет велосипедистам информацию и позволяет активно взаимодействовать с подвеской. Этот функциональный аспект приобретает особую значимость для новичков, не имеющих опыта регулировки подвески в разнообразных условиях катания.

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Несмотря на тот факт, что велосипеды традиционно воспринимаются как символ простоты и свободы, внедрение передовых вычислительных технологий в мир велосипедных технологий представляет собой переосмысление этого восприятия. Это предложение открывает новые горизонты для улучшения качества велосипедного опыта, особенно для тех, кто стремится к совершенствованию своего велосипедного мастерства.