Группа учёных из британского Университета Нортумбрии и Босфорского университета в Турции разработала контактные линзы GlakoLens со встроенными сенсорами, позволяющими осуществлять замеры внутриглазного давления и отправлять информацию для оценки офтальмологу

Группа ученых, объединивших свои усилия, из Университета Нортумбрии в Великобритании и Босфорского университета в Турции, представила революционные контактные линзы GlakoLens, в которых реализованы передовые технологии. Эти линзы оборудованы интегрированными сенсорами, способными проводить точные измерения внутриглазного давления, а затем передавать полученную информацию для профессиональной оценки офтальмологами.

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Уникальность GlakoLens проявляется в использовании электрически пассивных сенсоров, встроенных в мягкую одноразовую контактную линзу, созданную из полидиметилсилоксана. Эти линзы способны непрерывно мониторить изменения внутриглазного давления, что является ключевым фактором для диагностики глаукомы. Собранные данные передаются при помощи беспроводной электронной системы считывания, которая эффективно регистрирует, хранит и обрабатывает информацию, предоставляя врачам ценный материал для более глубокого анализа.

Отличительной чертой GlakoLens является возможность проведения измерений внутриглазного давления на протяжении длительного времени, что обеспечивает более точные и надежные результаты по сравнению с традиционными методами, особенно учитывая колебания давления в течение суток.

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Основной акцент в разработке делается на возможности предотвращения прогрессирования глаукомы. Однако, помимо этого, GlakoLens способны выявлять различные заболевания, анализируя уровни глюкозы, молочной кислоты и других молекул в глазу. Таким образом, эта инновационная технология предоставляет широкий спектр диагностических возможностей и обещает существенный прогресс в области офтальмологии.