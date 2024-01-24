Инженеры из Итальянского технологического института в Генуе сконструировали робота под названием FiloBot, способного печатать своё тело на 3D-принтере

Инженеры из Итальянского технологического института в Генуе успешно представили FiloBot, робота, способного инновационным образом создавать свое тело с помощью 3D-принтера и расширяться, подобно виноградной лозе. Процесс строительства FiloBot базируется на тщательно регулируемом термопластике, который робот непрерывно тянет из катушки на базовой станции в свою голову.

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Уникальность FiloBot проявляется в тщательном управлении процессом печати, где головка робота медленно вращается относительно корпуса, направляя термопластик через нагретый экструдер. Этот метод позволяет роботу создавать тело со скоростью примерно 7 миллиметров в минуту, формируя слои расплавленного пластика, тесно связанные между собой по мере охлаждения.





Универсальность FiloBot обеспечивается его способностью автоматически регулировать направление роста, используя разнообразные встроенные датчики, такие как световые и гироскопические, а также другие электронные компоненты. Этот интеллектуальный подход позволяет роботу ориентироваться по направлению к свету и в условиях отсутствия опорных поверхностей обеспечивает жесткость и самостоятельную устойчивость.

Примечательно, что FiloBot способен эффективно обвивать вертикальные опоры, что существенно сокращает временные и энергетические затраты в процессе роста. Это делает робота выдающимся инструментом для сбора данных в труднодоступных местах, например, на верхушках деревьев, а также для измерения уровня загрязнения в природных средах и использования в строительстве зданий.

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Таким образом, FiloBot представляет собой инновационное решение, объединяя в себе технологическую сложность и функциональность, что делает его не только потенциально ценным в исследовательских целях, но и востребованным в практических инженерных приложениях.