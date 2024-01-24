Нейросеть Midjourney и фанат Half-Life 2 под ником Tactix12 обработали портреты героев из игры, превратив их в более качественные и реалистичные изображения

В последнем творческом проекте группа искусствоведов, руководимая фанатом Half-Life 2 по имени Tactix12, взяла под свою ответственность глубокую обработку портретов знаковых персонажей данной игры с привлечением нейросети Midjourney. В результате этого процесса были созданы изображения высокого разрешения, визуально отражающие реализм и детализацию каждого героя.

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Не ограничившись этим, программа также разработала разнообразные варианты постеров, охватывающих не только все персонажи, но и ключевые сцены, а также индивидуальные выходы героев на первый план. Отличительной чертой данного проекта стало то, что нейросеть отказалась использовать внешность известных актеров в качестве эталона, что придало созданным изображениям удивительную схожесть с оригинальными персонажами.