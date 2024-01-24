Дизайнер с ником Breakfast из Нью-Йорка придумал кинетическую художественную скульптуру под названием «Жемчужина», которую реализовали на новом круизном лайнере Royal Caribbean Icon of the Seas

Дизайнер, известный под именем Breakfast из Нью-Йорка, воплотил свое креативное виденье в форме кинетической художественной скульптуры, получившей название "Жемчужина". Эта уникальная творческая композиция нашла свое место на последнем круизном лайнере Royal Caribbean Icon of the Seas, впечатляя своими размерами: высотой 13,7 метра и диаметром 16 метров.

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Идея "Жемчужины" заключается в сложной художественной инсталляции, где тысячи движущихся плиток формируют последовательность чисел Фибоначчи. Более 3000 плиток подчинены компьютерному управлению через линейные приводы. Уникальность скульптуры заключается также в ее способности реагировать на данные о приливах и ветрах в Карибском море в реальном времени, обеспечивая динамичные трансформации в зависимости от окружающей среды.





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Реализация этой концепции заняла более четырех лет. Каждая плитка, управляемая внутренним механизмом, создает сложные узоры, а освещение добавляет визуальную гармонию, делая "Жемчужину" не только техническим чудом, но и захватывающим художественным произведением.