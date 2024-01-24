Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Построена самая большая в мире кинетическая скульптура
Дизайнер с ником Breakfast из Нью-Йорка придумал кинетическую художественную скульптуру под названием «Жемчужина», которую реализовали на новом круизном лайнере Royal Caribbean Icon of the Seas

реклама

Дизайнер, известный под именем Breakfast из Нью-Йорка, воплотил свое креативное виденье в форме кинетической художественной скульптуры, получившей название "Жемчужина". Эта уникальная творческая композиция нашла свое место на последнем круизном лайнере Royal Caribbean Icon of the Seas, впечатляя своими размерами: высотой 13,7 метра и диаметром 16 метров.

реклама

Идея "Жемчужины" заключается в сложной художественной инсталляции, где тысячи движущихся плиток формируют последовательность чисел Фибоначчи. Более 3000 плиток подчинены компьютерному управлению через линейные приводы. Уникальность скульптуры заключается также в ее способности реагировать на данные о приливах и ветрах в Карибском море в реальном времени, обеспечивая динамичные трансформации в зависимости от окружающей среды.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Реализация этой концепции заняла более четырех лет. Каждая плитка, управляемая внутренним механизмом, создает сложные узоры, а освещение добавляет визуальную гармонию, делая "Жемчужину" не только техническим чудом, но и захватывающим художественным произведением.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
16
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
6
Китай создал гиперзвуковой «умный» снаряд и разгоняет его до скорости 7 Махов
3
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
30
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
2
Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
+
Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
40
Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до One UI 6.1 с ИИ
+
Бывший глава Google: "Стаи" российских беспилотников выводят из строя любую технику ВСУ на передовой
+
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
2
"Панцирь" станет в 4 раза опасней для украинских дронов из-за увеличенного боезапаса и новых ракет
1
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Систему Быстрых Платежей
1
Огромное обновление Windows 11 24H2 для компьютеров с искусственным интеллектом ожидается в сентябре
3
Представлен мод для The Witcher 3, добавляющий новых мобов, оружие и квесты
1
В Китае проведены успешные испытания первой ступени многоразовой ракеты-носителя
3
Выпущена портативная колонка Sony SRS-XV500 с возможностью до 25ч работы без подзарядки
+
В Белом доме допустили возможность отказа Запада от поддержки Украины вслед за США
3
Подводный робот, имитирующий кальмаров и медуз, может совершить революцию в морских исследованиях
+
NVIDIA выпустила открытую бета-версию RTX Remix 0.4
1
Штурмовики ВС России выбили элитную "президентскую" бригаду ВСУ с опорника под Адвеевкой
3

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
201
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
5
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
77
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
6
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
9
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
7
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+
На фоне атак хуситов программа лазерного оружия ВМС США столкнулась с серьезными проблемами
4

Сейчас обсуждают

Waramagedon
11:40
Те которые не все, тихо работают и не жужжат
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Profit
11:39
а в чем сила-то? нефтебазы как стояли - так и стоят
Кривонос: Дроны-новинки ВСУ бессильны против РЭБ россиян, "вырубающей" всё и вся на передовой
Чato-bot
11:39
А может и не выявить. Т.н. ИИ - он такой загадочный, как та неведомая йопаная х...ня.
Искусственный интеллект может выявить ухудшение навыков у водителя
trisha
11:37
Срочно декоммунизировать тоннели!
Нестандартные действия ВС РФ в Авдеевке у «Царской охоты» вызывают в ВСУ полное непонимание
Сергей Анатолич
11:37
Ну и нехрена туда ездить!
Главе МИД Венгрии Петеру Сиярто пришло письмо с угрозами расправы перед его визитом в Украину
Сергей Анатолич
11:35
Ну если б всё было так хорошо мы бы не имели дерьмовый кастинг в "Одни из нас" от HBO.
Нейросеть нарисовала постеры фильма по Half-Life 2
Игорь Быков
11:33
Вообще то трассировку лучей может обсчитать любая карта, просто у rtx карт есть специальные rt ядра для ускорения обсчета. На современных AMD, нет rtx ядер, но они же позволяют трассировку включать. Б...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Eisbrecher
11:32
Suzuki Jimny - ну да, ну да, пошел я нахер...
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
Илья Тишин
11:29
Нет. Все стоят в компе. На полочке от них толку нет. Разогнала по таймингам ее но там чипы дубовые Самсунг.
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Чato-bot
11:26
Конечно увидят. На картинках или во сне.
Пентагон: ВСУ увидят первые F-16 уже в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем