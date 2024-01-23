Неанонсированная модель SM-P620 была замечена в базе бенчмарка Geekbench

Samsung готовит к выходу новый планшет, предположительно являющийся преемником модели Galaxy Tab S6 Lite, выпущенной в 2022 году. Неанонсированная версия, обозначенная как SM-P620, была обнаружена в реестре бенчмарка Geekbench, что предоставляет дополнительные детали о предстоящем устройстве.

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Согласно информации из бенчмарка, ядром нового планшета станет восьмиядерный процессор начального уровня Exynos 1280 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а в роли предустановленной операционной системы будет использоваться Android 14. По результатам тестирования, устройство с таким аппаратным обеспечением продемонстрировало ожидаемые показатели: 930 баллов в одноядерном тесте и 1843 балла в многоядерном.

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В сравнении с Galaxy Tab S6 Lite, который оснащен 10,1-дюймовым TFT-дисплеем, процессором Snapdragon 720G, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем до 128 ГБ с возможностью расширения, аккумулятором емкостью 7040 мАч и стереодинамиками, дополнительные характеристики новой модели пока остаются неясными. Компания оставляет место для дальнейших официальных анонсов, не раскрывая все подробности о предстоящем устройстве.