Ещё он умеет объезжать препятствия, поддерживает голосовое управление и оснащён несколькими насадками

Xiaomi представила новейший робот-пылесос Robot Vacuum X20, обещая владельцам выдающуюся мощность всасывания до 5000 Па и возможность влажной уборки. Этот интеллектуальный уборочный аппарат оснащен системой лазерной навигации, которая помогает ему избегать препятствий и умело перемещаться в пространстве.

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Пользователи могут контролировать X20 не только через мобильное приложение с возможностью установки расписания уборок, но и посредством голосового управления с помощью "Google Ассистента" и помощника Amazon Alexa. Робот также умеет информировать о ходе уборки с помощью голосовых уведомлений.

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Зарядная станция этого робота-пылесоса оборудована двумя резервуарами для воды по 4 литра каждый, что позволяет ему осуществлять влажную уборку с использованием специальных насадок. С ёмкостью встроенной батареи 5200 мАч и тщательно продуманным функциям, Robot Vacuum X20 уже доступен для покупки в Китае по цене $300.