Интернет-пользователи обратили внимание на несколько тревожных звоночков, касающихся Piranha Bytes

Embracer Group, стремясь увеличить свою стоимость через активные приобретения студий и их интеллектуальной собственности, столкнулась с трудностями в реализации крупных сделок. Это привело к необходимости провести серьезные корпоративные реорганизации, и, возможно, студия Piranha Bytes, известная своей работой над серией Gothic, оказалась среди тех, кто пострадал.

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Знаки о возможных проблемах вокруг Piranha Bytes начали появляться с начала текущего года. Сайт студии перестал функционировать, ограничившись только отображением логотипа. Канал Piranha Bytes на YouTube также заметно затих, несмотря на обещание разработчиков связаться с публикой неделю назад. Новый проект WIKI6, связанный с Elex 3, исчез из списка финансируемых проектов на сайте немецкого правительства.

Эти знаки были подтверждены источниками портала GameStar. Согласно этим данным, Embracer Group изначально пыталась найти новых владельцев для студии, но, не найдя подходящих кандидатов, пришлось прибегнуть к сокращениям. Этот процесс, видимо, начался в декабре и еще не завершился.

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Фанаты Piranha Bytes и их проектов, таких как Gothic, Risen и Elex, беспокоятся о том, что студия может столкнуться с финансовыми трудностями и даже быть ликвидированной. Следует отметить, что последний выпуск студии, Elex 2, не оправдал финансовых ожиданий издателя, что может быть одной из причин трудностей. Надежды на случайные позитивные обстоятельства минимальны, учитывая недавние случаи "гибели" студий Volition и Free Radical Design, что может указывать на серьезные проблемы в индустрии.