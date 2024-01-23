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Бренд TECNO стратегически расширил свою ассортиментную линейку, представив свой первый компактный ПК под наименованием MEGA MINI M1. Этот продукт выделяется применением легкого алюминиевого корпуса, интеграцией процессора Intel Core 12-го поколения и впечатляющим объемом оперативной памяти.
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TECNO MEGA MINI M1 базируется на процессоре Intel Core i5-12450H, обеспечивающем достаточную производительность для разнообразных задач, включая офисные функции, графические приложения, просмотр видеоконтента и даже некрупные игры. Он сопровождается 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 (расширяемой до 64 ГБ) и SSD емкостью 512 ГБ (с возможностью замены на более вместительный накопитель объемом 2 ТБ).
ПК обеспечивает поддержку Wi-Fi 6 для беспроводного подключения, выполняя современные требования к связи. Передняя панель устройства включает порты USB 3.2 Gen 2, аудиовыход 3,5 мм и кнопку питания. Задняя часть предоставляет еще один USB 3.2 Gen 2, RJ45, USB 2.0, два USB 4, HDMI 2.0, разъем для источника питания и слот для карты памяти SD.
Дизайн корпуса MEGA MINI M1 отличается лаконичностью, имея объем 0,38 литра и вес всего 410 грамм, что делает его удобным и компактным решением. Предзаказ на данное устройство уже доступен в России по цене 47 000 рублей.