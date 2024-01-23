Бренд TECNO вышел на новый для себя рынок, выпустив свой первый компактный ПК MEGA MINI M1

Бренд TECNO стратегически расширил свою ассортиментную линейку, представив свой первый компактный ПК под наименованием MEGA MINI M1. Этот продукт выделяется применением легкого алюминиевого корпуса, интеграцией процессора Intel Core 12-го поколения и впечатляющим объемом оперативной памяти.

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TECNO MEGA MINI M1 базируется на процессоре Intel Core i5-12450H, обеспечивающем достаточную производительность для разнообразных задач, включая офисные функции, графические приложения, просмотр видеоконтента и даже некрупные игры. Он сопровождается 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 (расширяемой до 64 ГБ) и SSD емкостью 512 ГБ (с возможностью замены на более вместительный накопитель объемом 2 ТБ).

ПК обеспечивает поддержку Wi-Fi 6 для беспроводного подключения, выполняя современные требования к связи. Передняя панель устройства включает порты USB 3.2 Gen 2, аудиовыход 3,5 мм и кнопку питания. Задняя часть предоставляет еще один USB 3.2 Gen 2, RJ45, USB 2.0, два USB 4, HDMI 2.0, разъем для источника питания и слот для карты памяти SD.

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Дизайн корпуса MEGA MINI M1 отличается лаконичностью, имея объем 0,38 литра и вес всего 410 грамм, что делает его удобным и компактным решением. Предзаказ на данное устройство уже доступен в России по цене 47 000 рублей.