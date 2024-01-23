Известно, что устройство составит конкуренцию уже существующим решениям Oura и Evie, а потому, вероятно, будет обладать схожими возможностями

На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung официально представила свою новинку — умное кольцо Galaxy Ring. На данный момент деталей о нем немного, но известно, что производитель планирует создать конкурента уже существующим решениям, вроде Oura и Evie. Ожидается, что Galaxy Ring будет обладать расширенной функциональностью, включая отслеживание частоты сердечных сокращений, анализ сна, измерение температуры тела и программы физических упражнений.

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Презентация акцентировала внимание на том, что Galaxy Ring станет "мощным и доступным устройством для поддержания здоровья и изменит форму будущего здравоохранения". Пока что дата выпуска остается в тайне, но было намекнуто, что она состоится в ближайшем будущем. Из предоставленного изображения умного кольца можно предположить, что корпус будет выполнен из металла, а внутренняя сторона будет оснащена датчиками для надежного мониторинга показателей здоровья пользователя.