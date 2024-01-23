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Nata15
Bethesda выпустила The Elder Scrolls: Castles
Спустя четыре месяца пребывания в раннем доступе состоялся полноценный релиз The Elder Scrolls: Castles. Игра на манер Fallout Shelter стала доступна на платформе Android

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The Elder Scrolls: Castles успешно завершила четыре месяца этапа в стадии раннего доступа, перейдя в статус полноценного релиза. Эта игра, структурно схожая с Fallout Shelter, теперь доступна на платформе Android, предоставляя игрокам уникальную возможность воплотить свои строительные и управленческие навыки в фэнтезийных замках в обширной вселенной The Elder Scrolls.

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Игрокам предстоит выступить в роли правителей, принимая стратегические и административные решения, а также развивать отношения с разнообразными подданными. Кроме того, для противостояния различным угрозам им предстоит умело управлять королевскими отрядами рыцарей.


Одной из выдающихся особенностей The Elder Scrolls: Castles является синхронизация с реальным временем, где прохождение одного дня в нашем мире эквивалентно целому году в виртуальном королевстве. Этот элемент добавляет игре аспект реализма и стратегического планирования.

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На данный момент доступ к игре предоставлен лишь жителям Филиппин, но в ближайшие месяцы планируется глобальный запуск. Несмотря на общий позитивный настрой вокруг релиза, социальные сети фиксируют определенные критические отзывы, где пользователи выражают сожаление о том, что игра не соответствует стандартам The Elder Scrolls, выражая разочарование в ожиданиях.

#новости #техника
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