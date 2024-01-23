Один из китайских инсайдеров сообщил часть характеристик ещё не анонсированного процессора HUAWEI Kirin, готовящегося к выпуску

Источник из Китая поделился подробностями о предстоящем процессоре HUAWEI Kirin, который пока не был официально анонсирован. По его утверждениям, этот процессор будет восьмиядерным, включая четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра. Информатор также сообщил о том, что ИИ-модуль будет разделен на два ядра Ascend Lite и Ascend Mini.

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Важной особенностью новинки будет поддержка оперативной памяти до 32 ГБ типа LPDDR5-6400, а также возможность установки накопителей объемом до 2 ТБ. Процессор обещает обеспечить высокую производительность с iGPU Maleoon 910, который будет оснащен 8 или 10 вычислительными блоками.

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По предварительным данным, модель может получить название Taishan, и ее производительность будет сопоставима с процессором Apple A12Z, используемым в планшете iPad Pro 2020. Официальный релиз Kirin, вероятно, состоится в ближайшее время, возможно, позднее в текущем году.