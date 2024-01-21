Сефтон Хилл и Джейми Уокер открыли компанию игровой разработки, которая объединяет как опытных профессионалов из индустрии, так и молодые таланты

В 2022 году студия Rocksteady, известная своим участием в создании Batman Arkham, претерпела серьезные изменения. Два ведущих основателя, Сефтон Хилл и Джейми Уокер, решили покинуть её и основали свою новую компанию разработки игр, названную Hundred Star Games. Они описывают её как стартап, который объединяет в себе как опытных профессионалов из индустрии, так и молодые таланты. Пока имена "ста звёзд" остаются тайной.

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В настоящий момент в Hundred Star Games работает примерно 25 человек, включая бывших сотрудников Rocksteady Games. Несмотря на небольшое количество сотрудников, компания планирует расшириться и привлечь ещё опытных специалистов, стремясь создать команду из сотен талантливых людей.

Ожидается, что Hundred Star Games будет фокусироваться на создании игр категории B с умеренным бюджетом, отличающихся от крупных блокбастеров, которые были характерны для Rocksteady. Эти изменения, возможно, связаны с предыдущим опытом Хила и Уокера, которые ушли из Rocksteady в период разработки Suicide Squad: Kill The Justice League.

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Возможно, новое приключение стало ответом на трудности, возникшие из-за дирекции со стороны WB Games в предыдущей студии.