Вместе с новыми флагманскими смартфонами Galaxy S24 компания Samsung представила и фирменный процессор Exynos 2400, анонсированный ещё в октябре прошлого года

Samsung порадовала своими новыми флагманскими аппаратами Galaxy S24, вдобавок к которым представлен внушительный процессор Exynos 2400. Этот процессор, о котором было объявлено ещё в октябре прошлого года, выделяется впечатляющими характеристиками, превосходя предшественника в значительной степени.

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В комплект мобильной платформы Exynos 2400 входит 10-ядерный центральный процессор, включая одно выдающееся ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц, два высокопроизводительных ядра Cortex-A720 (2,9 ГГц), три ядра Cortex-A720 (2,6 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 (2,0 ГГц). Стоит отметить, что данная новинка изготовлена по 4-нм техпроцессу, а все её ядра базируются на архитектуре ARMv9.

Внедрение графического ускорителя Xclipse 940, построенного на архитектуре AMD RDNA 3, представляет собой значимый шаг, который, согласно заявлению производителя, повысит эффективность функции трассировки лучей и качество рендеринга в сравнении с предшествующими решениями. В области общих вычислений заявлено увеличение производительности в 1,7 раза, а в сфере обработки задач искусственного интеллекта – в 14,7 раза. Новая система на чипе также поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5X и накопители UFS 4.0.

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Чтобы обеспечить стабильную работу передовых смартфонов Galaxy S24 с сохранением максимальной производительности, все модели данной серии оснащены расширенными испарительными системами. Площадь этих систем увеличена на 1,5 раза у базовой модели, на 1,6 раза у Galaxy S24+ и на 1,9 раза у Galaxy S24 Ultra по сравнению с предыдущими моделями смартфонов.