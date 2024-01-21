Он сочетает свойства системы охлаждения и элементов геймпада, а заодно, как утверждает компания, продлевает «жизнь» аккумулятора смартфона

ASUS представила последнюю инновацию в своем арсенале – аксессуар ASUS AeroActive Cooler X, предназначенный для флагманских смартфонов ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Этот аксессуар не просто сочетает в себе функциональность системы охлаждения и элементов геймпада, но и, по заявлению компании, дополнительно продлевает активное время использования аккумулятора смартфона.

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Изысканность дизайна выражается в форм-факторе, представляющем собой накладку на заднюю панель смартфона, удобно подключаемую к боковому порту USB Type-C. Визуальное восприятие дополнено настраиваемой фирменной подсветкой, добавляющей индивидуальности устройству. Важно отметить, что согласно техническим характеристикам, новая модель стала легче на 10% и компактнее на 29%, одновременно увеличив эффективность охлаждения на 20% по сравнению с предыдущей версией.

Производитель утверждает, что ASUS AeroActive Cooler X способен поддерживать температуру задней крышки смартфона на уровне, не превышающем 36°C в течение продолжительных периодов использования. Обещания компании включают снижение троттлинга и повышение срока службы аккумулятора за счет поддержания низких температур во время игровых сессий.

Особое внимание уделяется использованию ИИ-алгоритмов для управления терморегуляцией, что обеспечивает динамичную регулировку активности устройства в зависимости от температуры смартфона. Кроме того, кулер оборудован игровыми триггерами, рассчитанными на 200 000 нажатий, и разъемом USB Type-C для удобной сквозной зарядки.

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Габариты ASUS AeroActive Cooler X составляют 82,19 x 96,76 x 41,17 мм, а вес – 117 г. На данный момент цена этого аксессуара остается неизвестной.