Компания Corning представила новое защитное стекло Gorilla Armor, которым уже оснащён Samsung Galaxy S24 Ultra

Мировой лидер в области инноваций в сфере защитных стекол, компания Corning, внедрила в рынок свой последний продукт - защитное стекло Gorilla Armor, которое сразу нашло применение в новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra. Разработчики подчеркивают выдающуюся прочность и долговечность Gorilla Armor, а также улучшение качества изображения на дисплее за счет снижения бликов на удивительные 75%.

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Технические характеристики стекла Gorilla Armor претерпели строгие испытания, включая инновационный лабораторный Scratch Bot, предназначенный для эмуляции микроцарапин, возникающих в повседневной эксплуатации смартфона. Результаты тестов поражают отсутствием видимых дефектов, а эксперты подтверждают его устойчивость к механическим повреждениям, превышающую в четыре раза стандартные алюмосиликатные решения.

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Заметно, что компания Corning также акцентирует внимание на экологических аспектах, отмечая, что около 25% составляющих Gorilla Armor - переработанные материалы, получившие подтверждение сертификацией UL Solutions. Пока не раскрываются подробности о том, какие еще смартфоны будут в ближайшем будущем оборудованы этим технологическим стеклом.