Как и предполагали инсайдеры, Samsung заменила 10-кратный телевик Galaxy S23 Ultra на 5-кратный в Galaxy S24 Ultra

Согласно информации от внутренних источников, Samsung решила заменить 10-кратный телеобъектив в своем устройстве Galaxy S23 Ultra на 5-кратный в модели S24 Ultra. Это изменение было компенсировано увеличением разрешения датчика с 10 до 50 МП и внедрением новых алгоритмов обработки изображений. Журналисты портала Sammobile провели тщательное исследование, включая "фотобитву" между флагманами двух поколений, с целью определить, какой из них обеспечивает более высокое качество фотографий.

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Полученные результаты сравнительной фотосессии оказались противоречивыми. Несмотря на выявленные различия в деталях, таких как текстура стены и детализация пня на нескольких снимках, общее качество фотографий с использованием 10-кратного и 5-кратного зума подвергается дискуссии. Компания Samsung утверждает, что качество снимков с 10-кратным приближением, осуществленным с помощью 10-мегапиксельной камеры, сравнимо с 5-кратным зумом у 50-мегапиксельного сенсора.

Дополнительно журналисты проанализировали фотографии с уровнями зума 3x, 5x и 10x. Учитывая отсутствие поддержки 5-кратного оптического приближения в Galaxy S23 Ultra, которое было имитировано гибридным режимом, заметных различий в качестве фотографий по сравнению с "чистым" оптическим приближением практически не выявлено.

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Согласно мнению экспертов портала, Galaxy S24 Ultra не предоставляет существенного улучшения в качестве фотографий по сравнению с предыдущей моделью. Тем не менее, новое устройство обладает преимуществом в виде более плавного перехода между режимами зума, а также возможностью создавать портретные снимки с 5-кратным зумом, что схоже с последними моделями iPhone.