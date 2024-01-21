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Nata15
VK Play вошёл в пятёрку популярных игровых сервисов в России
Аналитики онлайн-школы в сфере разработки видеоигр XYZ составили топ самых популярных игровых магазинов на PC

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Эксперты, представляющие онлайн-школу XYZ, провели тщательное исследование, освещая предпочтения сообщества PC-геймеров в контексте выбора игровых платформ, исключая стандартную Steam. Подробный анализ данных опроса выявил, что убедительные 96% участников отдали предпочтение Steam, в то время как Epic Games Store (EGS) находится на втором месте с 78% пользователей.

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Inter alia, Battle.net, с установкой на 40% ПК геймеров в России, и VK Play, с долей в 24%, а также Origin, с установкой у 22%, составили оставшийся перечень пятерки ведущих платформ. Этот детальный взгляд на предпочтения геймерского сообщества выявил важность новичка в сфере – VK Play.

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Особое внимание уделяется росту популярности VK Play, который рассматривается как ключевой элемент в стратегии импортозамещения. Обеспечивая доступ к разнообразному контенту отечественного производства, этот сервис поддерживает развитие российской игровой индустрии и призван уменьшить зависимость от зарубежных разработчиков. Высказывание Эммы Юсовой, исполнительного директора XYZ, подчеркивает, что подобные инициативы не только укрепляют игровую отрасль, но и способствуют стимуляции внутреннего производства игрового контента национального происхождения.

#новости #техника
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