Специалисты DxOMark провели комплексное тестирование iPhone 15 Plus, оценив его автономность, энергоэффективность и скорость зарядки аккумулятора

Специалисты из DxOMark провели обширное тестирование флагманского смартфона iPhone 15 Plus, детально оценив его характеристики, включая аккумулятор, энергоэффективность и скорость зарядки. Устройство показало средние результаты в сравнении с другими флагманами, однако заметно превзошло своего предшественника.

реклама

Аккумулятор iPhone 15 Plus имеет ёмкость 4407 мАч и поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Главными потребителями энергии в устройстве стали 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 1290x2796 пикселей и частотой 60 Гц, а также мощный процессор A16 Bionic. Тестирование проводилось на конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Экспертные испытания в различных сценариях использования выявили как положительные, так и отрицательные стороны аккумулятора. В числе положительных характеристик отмечена отличная автономность при умеренном использовании (до 2,5 дней), хорошая продолжительность работы при просмотре видео, а также низкие остаточные токи во всех тестах, включая проводную и беспроводную зарядку.

С другой стороны, выявлены и недостатки, такие как низкая автономность в играх, выше среднего время зарядки - 2 часа до полной зарядки по проводу и 2 часа 52 минуты беспроводной зарядки, а также слабая продолжительность работы после краткосрочной подзарядки всего 3 часа и 52 минуты.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По итогам тестирования iPhone 15 Plus получил 131 балл и занял 45-е место в рейтинге автономности DxOMark, опередив своего предшественника, располагающегося на 77-й строчке. В своей ценовой категории смартфон занял двенадцатое место, что подчеркивает его неплохую позицию на рынке.