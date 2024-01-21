Утилита Rufus для создания загрузочных накопителей обновилась до версии 4.4, расширив список своих возможностей

В свежем обновлении утилиты Rufus, перешедшей на версию 4.4, отмечается значительное расширение функциональных возможностей. Среди ключевых изменений - интеграция поддержки загрузчика GRUB 2.12, улучшенное и более компактное меню выбора дисков, а также решение нескольких известных трудностей, связанных с записью образов операционных систем на базе Linux.

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В частности обновление включает в себя решение проблемы с записью дистрибутивов, использующих повреждённые символические ссылки в качестве загрузчиков UEFI, что ранее могло привести к невозможности загрузки с флеш-накопителя. Также отмечено разрешение проблемы, возникающей при добавлении раздела UEFI:NTFS в режиме MBR для определенных ISO-образов Linux.

Помимо этого, разработчики внесли улучшения в сохранение образов в формате FUU без сбоев, оптимизировали процесс создания загрузочных накопителей с использованием картридеров SDCX, а из меню выбора диска исключили служебные разделы Windows, предоставляя более чистый интерфейс. Важным шагом стала оптимизация процесса форматирования больших разделов FAT32, реализованная через выравнивание начала областей данных по 1 МБ.

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Получить новую версию Rufus можно, посетив официальный сайт разработчиков.