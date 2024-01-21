Их ключевыми особенностями стали возможность подключения к смартфону сразу двумя способами, микрофон с костной проводимостью, функция ANC и приличная автономность

ASUS дополнила свой арсенал геймерских аксессуаров новейшим продуктом - беспроводными наушниками ROG Cetra SpeedNova. Среди ключевых особенностей выделяются многозадачность в виде двойного подключения к смартфону, инновационный микрофон с костной проводимостью, функция активного шумоподавления (ANC) и внушительная автономность.

реклама

Наушники оборудованы 10-миллиметровыми драйверами, неодимовыми магнитами и поддержкой настройки Dirac Opteo. Их уникальность проявляется в использовании кодека LC3+ (24 бит / 96 кГц) при работе через радиоканал на частоте 2,4 ГГц, для чего требуется комплектный адаптер с портом USB Type-C. Дополнительно предусмотрена возможность беспроводного подключения по Bluetooth 5.3 (только SBC и AAC).

Заявленная продолжительность автономной работы наушников достигает 11,5 часов и до 46 часов при использовании зарядного чехла. При включенном ANC наушники способны работать без подзарядки до 7,5 часов и 30 часов соответственно. Производитель заверяет, что для получения часа воспроизведения достаточно всего 5 минут зарядки. Для коммуникации в игровых чатах предусмотрен микрофон с технологией костной проводимости.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Информация о цене и начале продаж ROG Cetra SpeedNova будет предоставлена позднее.