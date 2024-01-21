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Nata15
Seagate объявила о коммерческом запуске первого 3,5-дюймового жёсткого диска ёмкостью 30 ТБ
Seagate показала самый ёмкий HDD на рынке. И это ещё не предел

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Seagate успешно внедрила на рынок свой последний продукт - 3,5-дюймовый жесткий диск Exos Mozaic 3+ с впечатляющей ёмкостью 30 терабайт. Структура устройства включает в себя 10 дисков по 3 терабайта каждый, с вращением на уровне 7200 оборотов в минуту, контролируемых передовым 12-нм контроллером от Seagate. Уникальностью конструкции стала примененная гибридная технология HAMR и метод записи SMR, позволяющие увеличить емкость HDD, сохраняя при этом низкий уровень шума, веса и стоимости.

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Отмечается, что Seagate предпочла не увеличивать количество дисков, чтобы избежать дополнительных проблем. Вместо этого компания решительно продолжает использовать комбинированный подход технологий для постоянного увеличения ёмкости. Хотя стоимость новинки пока не разглашена, ожидается, что она составит примерно $450, исходя из средней стоимости терабайта в $15. Этот фактор придает Exos Mozaic 3+ конкурентное преимущество перед предыдущим лидером рынка - Western Digital Gold на 24 ТБ.

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Заслуживает внимания и тот факт, что Seagate уже объявила о будущих накопителях Exos еще большей емкости - 32 и 36 ТБ. Несмотря на отсутствие конкретных сроков представления этих моделей, компания продолжает демонстрировать свое стремление к инновациям и отвечает на растущие потребности рынка корпоративных хранилищ данных.

#новости #техника
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